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08:30, 6 августа 2026 (обновлено: 08:41, 6 августа 2026)Бывший СССР

В одной стране захотели связки России, Азербайджана и Армении

Посол Пакистана в России заявил, что связка России, Азербайджана и Армении имеет значение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Файсал Нияз Тирмизи

Файсал Нияз Тирмизи. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что связка России, Азербайджана и Армении имеет значение для Исламабада. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Исторически существует огромная связь между Кавказским регионом и Пакистаном. Я вижу много перспектив между Пакистаном, Арменией и всем регионом Кавказа», — сообщил дипломат. Тирмизи также заявил, что рад установлению дипломатических отношений с Ереваном.

Пакистан регулярно поддерживал Азербайджан и не признавал Армению из-за карабахского конфликта. Но позже Исламабад установил дипломатические контакты с Ереваном.

Враждующая с Пакистаном Индия параллельно развивает отношения с Арменией. Возможное вступление Азербайджана в БРИКС объясняли возможностью для улучшения отношений Баку с Нью-Дели.

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