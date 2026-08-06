В одной стране захотели связки России, Азербайджана и Армении

Посол Пакистана в России заявил, что связка России, Азербайджана и Армении имеет значение

Посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что связка России, Азербайджана и Армении имеет значение для Исламабада. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Исторически существует огромная связь между Кавказским регионом и Пакистаном. Я вижу много перспектив между Пакистаном, Арменией и всем регионом Кавказа», — сообщил дипломат. Тирмизи также заявил, что рад установлению дипломатических отношений с Ереваном.

Пакистан регулярно поддерживал Азербайджан и не признавал Армению из-за карабахского конфликта. Но позже Исламабад установил дипломатические контакты с Ереваном.

Враждующая с Пакистаном Индия параллельно развивает отношения с Арменией. Возможное вступление Азербайджана в БРИКС объясняли возможностью для улучшения отношений Баку с Нью-Дели.