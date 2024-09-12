Армения углубила военное сотрудничество с Индией

Sputnik: в Индии ожидают рост военного сотрудничества с Арменией

В Индии предрекли рост военного сотрудничества с Арменией. Об этом сообщает генеральный директор Института оборонных исследований и анализа из Индии Суджан Чиной, передает «Sputnik Армения».

Речь идет о покупке Ереваном у Дели в 2023 году усовершенствованных буксируемых артиллерийских систем (ATAGS) на сумму 155 миллионов долларов. Эксперт считает это хорошим подспорьем для дальнейшего продолжения военного сотрудничества.

«Армянская сторона приобрела полдюжины таких установок и осталась довольна покупкой», — заявил Чиной.

Он также раскрыл детали плотного военного сотрудничества между Арменией и Индией. Например, закупка многоствольных ракетных установок Pinaka или радиолокационных комплексов Swathi, а также развитие стартапов в области военных технологий.

Встречи на высоком уровне между Арменией и Индией показывают наращивание сотрудничества между странами в области обороны, добавил он.

Ранее политолог Ниязи Ниязов рассказал, что вступление Азербайджана в БРИКС может способствовать созданию возможной площадки для улучшения отношений с Индией, которая сегодня активно оказывает военно-техническую помощь Армении.