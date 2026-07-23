Подружка невесты осталась инвалидом из-за свадебной традиции

В Китае подружка невесты осталась инвалидом из-за жестокой свадебной традиции

20-летняя жительница Китая по фамилии Чжан получила перелом позвоночника на свадьбе подруги и осталась инвалидом. Об этом сообщает South China Morning Post.

На церемонии Чжан была подружкой невесты и стала жертвой одной жестокой свадебной традиции. Согласно ей, в день свадьбы гости должны унижать молодоженов и подружек невесты и насмехаться над ними, не причиняя им реального вреда. Считается, что это помогает изгнать злых духов и создает веселую атмосферу.

Во время праздника Чжан оказалась в одной комнате с десятью мужчинами, большинство из которых были друзьями жениха. Девушка спряталась в шкафу, но один из мужчин, Ван Моубин, вытащил ее оттуда и толкнул на кровать.

После Моубин предложил подбрасывать Чжан в воздух с помощью простыни. Мимо проходила тетя жениха. Оценив ситуацию, она призвала мужчин быть аккуратными, чтобы их игра не зашла слишком далеко. Однако к ее словам не прислушались.

В первый раз девушку поймали, во второй — нет. Она упала на пол и сломала позвоночник. Пострадавшую Чжан вынес из комнаты мужчина по фамилии Ху, который не участвовал в ритуале. Девушку госпитализировали с переломом поясничного позвонка.

Чжан подала в суд на супружескую пару и тех, кто последовал традиции. Их обязали выплатить девушке компенсацию в размере 230 тысяч юаней (2,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, 38-летнего Закари Праути обвинили в изнасиловании подруги после его свадьбы. Пострадавшая рассказала, что на празднике много выпила, а утром обнаружила себя обнаженной в спальне, в которой не должна была находиться.