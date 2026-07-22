Молодожен изнасиловал гостью после свадьбы

В США молодожен изнасиловал подругу после свадьбы

В штате Пенсильвания, США, 38-летнего Закари Праути обвинили в изнасиловании подруги после его свадьбы. Об этом сообщает WHTM.

17 октября женщина обратилась в больницу Геттисберга, заявив, что была изнасилована. После осмотра она дала показания о произошедшем полиции. На допросе она рассказала, что приехала в Геттисберг на свадьбу своего друга Праути. На мероприятии она употребляла алкоголь, а потом вместе с другими гостями поехала в гостевой дом.

После того как несколько человек легли спать, женщина и Праути остались наедине. По ее словам, молодожен стал целовать ее без ее согласия. Затем, как утверждает женщина, она потеряла сознание.

Проснувшись, женщина обнаружила себя обнаженной в спальне, в которой не должна была находиться. При этом она не помнила ничего, что происходило ночью.

Анализ ДНК подтвердил, что Праути изнасиловал подругу. Предварительное слушание по этому делу назначено на 12 августа.

Ранее сообщалось, что в Бразилии сотрудник полиции расправился с невестой в день свадьбы. Он стал агрессивным из-за употребления алкоголя.

