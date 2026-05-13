Жених-полицейский расправился с невестой в день свадьбы

В Бразилии жених-полицейский убил невесту в день свадьбы

В Бразилии сотрудник полиции расправился с невестой в день свадьбы. Об этом сообщает Need To Know.

55-летний Даниэль Барбоса Мариньо и 34-летняя Наджилла Дуэнас Насименту из города Кампинас, штат Сан-Паулу, поженились 9 мая. Во время праздничного обеда между ними вспыхнул конфликт. Мариньо избил жену, выхватил табельный пистолет, дважды выстрелил в воздух, после чего сбежал.

Вечером полицейский явился в дом к Насименту и расправился с ней. Вскоре он сам сдался коллегам. У мужчины изъяли оружие и боеприпасы. Мариньо служил в полиции с 1998 года. Мать Насименту рассказала, что давно предупреждала дочь об опасности. Женщина обратила внимание, что Мариньо становился агрессивным после употребления алкоголя. У Насименту осталось трое детей от предыдущего брака.

