17:36, 2 июня 2026

Россиянка с тележкой отправилась в путешествие от Тихого океана к Северному Ледовитому

Инструктор по туризму Валентина Косова с тележкой отправилась из Владивостока в Териберку
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Инструктор по детско-юношескому туризму Валентина Косова с тележкой отправилась в путешествие от Тихого океана к Северному Ледовитому. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Жительница Камчатки распланировала свой путь на полтора года. За это время она хочет преодолеть около 11 тысяч километров, проходя по 30-40 километров в день.

Свой маршрут россиянка начала 3 апреля во Владивостоке и уже прошла Приморье, Хабаровский край и Благовещенск. Конечной точкой в ее походе станет Териберка. По словам путешественницы, за все время у нее ни разу не возникала мысль сойти с дистанции.

Также стало известно, что в дороге женщину сопровождает одноколесная грузовая телега «ПиКонь». В ней находится палатка, снаряжение, продукты, солнечные батареи и средства защиты от диких животных.

Ранее сообщалось, что россияне с детьми полюбили путешествия по родине.

