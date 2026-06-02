18:40, 2 июня 2026

Россияне стали жить дольше на восемь лет
Зарина Дзагоева
Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне стали жить дольше на восемь лет — средняя продолжительность жизни в стране возросла за последние 25 лет. Об этом говорится в подготовленном к ПМЭФ докладе «Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью», с которым ознакомился «360».

Уточняется, что теперь продолжительность жизни в среднем составляет 74 года вместо прежних 65. Это объясняется улучшением здоровья и активностью граждан.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

