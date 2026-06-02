Потери армянских фермеров из-за запрета поставок в Россию оценили

Армении придется компенсировать фермерам по $22 млн в месяц из-за запрета поставок в РФ

Правительству Никола Пашиняна придется компенсировать фермерам Армении по 22 миллиона долларов в месяц, чтобы восполнить их убытки от запрета поставок в Россию. Так оценили потери аграриев в Telegram-канале Baza.

2 июня Россельхознадзор временно запретил ввоз в Россию семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из бывшей республики СССР. До этого установили ограничения на поставки минеральной воды «Джермук», косточковых плодов, винограда, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов из Армении, а также живой рыбы и рыбопродукции.

После введенных Москвой запретов Пашинян обещал компенсации фермерам. При этом, по данным Baza, за неполный 2025 год Армения поставила в Россию продукции, которую охватывают ограничения, на 240 миллионов. Суммарный экспорт этой продукции составил порядка 265 миллионов — на каждые 10 долларов экспортной выручки армянских фермеров около 9 приходилось на Россию.

По мнению профессора Финансового университета Надежды Капустиной, невостребованные армянские фрукты и овощи придется утилизировать. Европа приобретать их не станет, так как у нее есть собственные производители.