На подлете к Москве сбили беспилотники ВСУ

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ

На подлете к Москве сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — написал он, добавив, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Какие-либо другие подробности о произошедшем градоначальник не привел.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что атаки ВСУ на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ Москвы должен быть жестким.