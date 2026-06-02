На подлете к Москве сбили беспилотники ВСУ

20:21, 2 июня 2026

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках ВСУ
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», — написал он, добавив, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Какие-либо другие подробности о произошедшем градоначальник не привел.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что атаки ВСУ на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Он выразил мнение, что ответ Москвы должен быть жестким.

