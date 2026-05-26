В России допустили применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

Володин допустил применение «не оставляющего ни от кого следа» оружия

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население России могут привести к тому, что Москва использует оружие, которое «ни от кого не оставит следа». Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте нижней палаты парламента.

«Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя», — сказал он.

Спикер Думы также заявил, что ответ России на удары должен быть жестким.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара пострадали более 30 человек. Атаку украинской армии прокомментировал президент России Владимир Путин. Глава государства поручил Минобороны предложить ответ на удар ВСУ.