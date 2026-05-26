Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 26 мая 2026Бывший СССР

В ВСУ определили 500 целей в Белоруссии для удара

Мадьяр: Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что Киев определил 500 целей на территории Белоруссии для удара на случай, если страна якобы вступит в конфликт. Об этом военнослужащий написал в своем Telegram-канале.

В сообщении он обратился к президенту страны Александру Лукашенко. «Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет: не лезь в глаза Украине», — написал он.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года, оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече в Киеве обсудят подготовку провокаций на белорусско-украинской границе. Кроме того, они должны провести разговор на тему подготовки добровольческих формирований.

До этого Зеленский рассказал, что со стороны Белоруссии на Украину якобы готовится нападение в Киевской и Черниговской областях. Политик также заявил, что подготовка идет и у границы с Житомирской и Ровенской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

    Певица Нюша показала фото интимного момента с новым возлюбленным

    Россиянина осудили после сообщения о хищении денег со счета

    Раскрыто самое опасное время для ужина

    Официальный курс рубля серьезно укрепился

    Российский зумер прославился благодаря танцам в стиле тектоник

    Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

    В сети обсудили фигуру 44-летней Ксении Собчак в прозрачном наряде

    Бывший футболист сборной Греции умер в возрасте 48 лет

    Чумаков стал продавать недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok