Турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест

Аргентинский турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и был арестован

Аргентинский турист назвал темнокожего ребенка в Бразилии рабом и угодил под арест по подозрению в расизме. Подробностями истории поделился местный портал Alma Preta.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 24 мая, в поезде «Мария Фумаса», который отправлялся из Тирадентеса в Сан-Жуан-дель-Рей, штат Минас-Жерайс. 63-летний Эдуардо Игнасио был пойман пассажиркой за съемкой ее семилетнего сына. Когда мать ребенка предъявила аргентинцу претензии, тот начал все отрицать и отказался показать свой мобильный телефон.

В конце концов женщина получила доступ к гаджету и обнаружила в нем переписку, в которой Игнасио комментировал цвет кожи мальчика и писал своему собеседнику, что хочет «взять раба». Туриста задержали сотрудники службы безопасности поезда при содействии пассажиров. Он оставался под стражей до прибытия военной полиции.

Как пишет издание, мальчик и его семья, жители Рио-де-Жанейро, впервые выехали за пределы штата, чтобы отпраздновать день рождения матери. Поездка планировалась несколько месяцев.

Ранее в этой же стране Латинской Америки туристке из Аргентины пригрозили тюрьмой за оскорбительную пародию на официантку. Она выкрикнула расистское оскорбление в адрес сотрудницы бара и начала двигаться как обезьяна.