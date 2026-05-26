Небензя заявил об отсутствии Украины в списке приоритетов США

Небензя: Урегулирование на Украине не находится в списке приоритетов США

Вопрос урегулирования конфликта на Украине сейчас не находится в списке приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, администрация Трампа занята сейчас другими вопросами. Мы все знаем, какими. Возможно, российско-украинский конфликт не в списке их приоритетов», — сказал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом намерен продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что такая возможность представится в определенный момент.