Мир
06:24, 26 мая 2026Мир

США высказались о своем участии в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: США продолжат содействовать урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом намерен продолжить содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«США готовы делать все возможное для того, чтобы содействовать завершению этой войны, и мы надеемся, что такая возможность представится в определенный момент», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США раскрыл планы ВС РФ относительно ударов по украинской столице. Также глава МИД обратил внимание Рубио на рекомендацию обеспечить эвакуацию американского персонала из столицы Украины.

До этого директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что российская сторона подготовила предложения к мирному плану США по Украине и готова их представить на следующей встрече.

