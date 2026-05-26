В США раскрыли ужасную ошибку Запада в отношении России

Джонсон: Запад ошибочно принял терпение России за слабость, и это большая ошибка

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins раскрыл ужасную ошибку, которую совершил Запад в отношении России.

«Запад ошибочно принял терпение России за слабость. И это огромная ошибка», — заявил Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что позиция Москвы по конфликту на Украине достаточно последовательна и всем известна, но никто не желает сознательно настраиваться на эту волну.

Именно поэтому, по словам Джонсона, России приходится действовать жестче с каждым днем и наносить удары возмездия в ответ на постоянные провокации со стороны киевского режима.

Ранее же бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал серьезно отнестись к предупреждению Министерства иностранных дел (МИД) России о продолжении ударов возмездия по Киеву.