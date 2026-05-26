Женщина подавилась стейком и рассказала об увиденном загробном мире

Жительница США подавилась стейком и описала околосмертный опыт

Жительница США Келси Абернати Маклин заявила, что увидела загробный мир после того, как подавилась стейком и не дышала три минуты. Об этом она рассказала Creatorzine.

Маклин рассказала, что подавилась стейком и стала задыхаться на семейном барбекю. «Когда свет померк, я почувствовала, будто меня окутал кокон бесконечной любви. Время, казалось, не существовало — не было ни начала, ни конца», — описала околосмертный опыт она.

По словам женщины, она видела перед собой фрагменты своей жизни и ощущала, какие эмоции вызывала у других людей. Так, она осознала, как причиняла людям боль, и как дарила им любовь. Как отмечает Маклин, увиденное помогло ей понять концепцию кармы.

Спустя три минуты и 30 секунд женщину спасли, и она очнулась. Ее мозг не получил повреждений из-за гипоксии, что врачи назвали чудом. С тех пор Маклин всегда режет еду на мелкие кусочки и тщательно их пережевывает. Вместе с мужем и сыном она даже прошла специальный курс, чтобы научиться делать сердечно-легочную реанимацию.

«Но главное, что я усвоила, — прощать себя и других, быть добрее и наслаждаться каждым благословенным мгновением», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что житель США Гейб Пуаро пережил клиническую смерть после падения с электроскейтборда и заявил, что во время комы встретился с Иисусом лицом к лицу. «Он был ростом около 180-183 сантиметров, с кожей более темного оттенка, ближе к ближневосточному», — описал его мужчина.

