Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:04, 26 мая 2026Из жизни

Женщина подавилась стейком и рассказала об увиденном загробном мире

Жительница США подавилась стейком и описала околосмертный опыт
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: DiPres / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Келси Абернати Маклин заявила, что увидела загробный мир после того, как подавилась стейком и не дышала три минуты. Об этом она рассказала Creatorzine.

Маклин рассказала, что подавилась стейком и стала задыхаться на семейном барбекю. «Когда свет померк, я почувствовала, будто меня окутал кокон бесконечной любви. Время, казалось, не существовало — не было ни начала, ни конца», — описала околосмертный опыт она.

По словам женщины, она видела перед собой фрагменты своей жизни и ощущала, какие эмоции вызывала у других людей. Так, она осознала, как причиняла людям боль, и как дарила им любовь. Как отмечает Маклин, увиденное помогло ей понять концепцию кармы.

Материалы по теме:
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
Мужчина пережил остановку сердца и поделился видениями загробного мира. Что еще рассказывают пережившие клиническую смерть?
27 февраля 2025
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Взрыв из прошлогоЭти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019

Спустя три минуты и 30 секунд женщину спасли, и она очнулась. Ее мозг не получил повреждений из-за гипоксии, что врачи назвали чудом. С тех пор Маклин всегда режет еду на мелкие кусочки и тщательно их пережевывает. Вместе с мужем и сыном она даже прошла специальный курс, чтобы научиться делать сердечно-легочную реанимацию.

«Но главное, что я усвоила, — прощать себя и других, быть добрее и наслаждаться каждым благословенным мгновением», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что житель США Гейб Пуаро пережил клиническую смерть после падения с электроскейтборда и заявил, что во время комы встретился с Иисусом лицом к лицу. «Он был ростом около 180-183 сантиметров, с кожей более темного оттенка, ближе к ближневосточному», — описал его мужчина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Литве высказались о нападении на Калининград

    Двойную защиту зданий от атак БПЛА создали в России

    В США назвали переговоры с Ираном ошибкой и катастрофой

    Эстония предупредила об опасности использования Google Maps на границе с Россией

    Раскрыто количество погибших от атак ВСУ россиян

    Нетаньяху госпитализировали

    При проверке документов у таксиста сотрудники ГИБДД задержали пассажирку

    Онколог раскрыл один из самых коварных видов рака

    Финский премьер сделал важное признание об угрозе БПЛА

    Женщина подавилась стейком и рассказала об увиденном загробном мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok