Politico: Прибалтика обратилась к Украине с предложением о покупке бомбоубежищ

Прибалтийские страны обратились к Украине с необычным предложением о покупке бомбоубежищ. Об этом в интервью Politico рассказал глава одной из ведущих украинских оборонных компаний Игорь Федырко.

«Да, это правда. Это не огромные страны. Они пытаются найти наилучшие решения для противостояния российской агрессии, если она произойдет», — заявил собеседник.

Он также отметил, что после начала украинского конфликта в Прибалтике вырос спрос на покупку подвальных помещений. Тем временем представитель Литвы в министерстве иностранных дел, имя которого не раскрывается, заявил, что Вильнюс помогает Киеву в строительстве бомбоубежищ в рамках программы Европейского союза (ЕС).

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что в случае такого шага Вильнюса Россия может уничтожить Литву за 15 минут.