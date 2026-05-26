09:42, 26 мая 2026Мир

В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал европейских лидеров возобновить диалог с Москвой после предупреждения российского МИД. С соответствующим обращением он выступил в соцсети X.

«Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу», — написал политик. Он раскритиковал реакцию западных лидеров на ракетные удары России, назвав их «оторванными от реальности», и обвинил ЕС в подталкивании Киева к продолжению боевых действий.

Мема также предупредил, что возобновление войны в Иране сделает положение Украины более уязвимым. По его мнению, это станет дополнительным аргументом для возвращения к переговорам между Европой и Россией. Политик констатировал, что в Евросоюзе не заинтересованы в дипломатическом урегулировании конфликта.

Ранее министерство иностранных дел России призвало иностранных граждан срочно покинуть Киев. Поводом для предупреждения стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP).

По сообщению МИД, в ответ на обстрел Россия начнет наносить системные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целями станут предприятия, связанные с производством и программированием беспилотников, а также центры принятия решений. Российские власти предупредили жителей украинской столицы о необходимости держаться подальше от военной и административной инфраструктуры.

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

