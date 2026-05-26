В России предложили считать среднюю зарплату по-новому

Слуцкий: Среднюю зарплату в РФ нужно считать без учета доходов топ-менеджеров

Среднюю зарплату в РФ нужно считать без учета доходов топ-менеджеров. Пересмотреть действующую методику и оценивать доходы граждан по-новому предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит «Газета.Ru».

Партия предложила исключить из расчетов средней зарплаты руководителей и главных бухгалтеров компаний, чтобы формировать более адекватную картину уровня жизни людей. В пример привели практику вознаграждений топ-менеджменту, которые многократно превышают уровень оплаты труда большинства обычных работников и могут доходить до сотен тысяч долларов в год.

«Каждый раз, видя свежую статистику Росстата о средней зарплате в России, граждане испытывают когнитивный диссонанс: в отчете цифра стоит одна, но таких сумм при получении своей зарплаты они в глаза не видели. Этот парадокс легко объяснить: методика расчета Росстата искажает реальную картину доходов. Цифры не сходятся: служба говорит о средней зарплате в 100 тысяч рублей, но на деле педагог в Саратове получает 48 тысяч "на руки", а учитель физики в Волгограде — лишь 26 тысяч», — пояснил Слуцкий.

Считать среднюю зарплату нужно по фактическим доходам граждан после вычета налогов и без учета доходов руководящего состава. Такой подход переломит ситуацию, в рамках которой представление об уровне доходов работников приводит к искажению оценки уровня жизни населения и затрудняет принятие эффективных решений со стороны государства.

В феврале этого года в России было насчитано шесть сфер, где средняя зарплата превышает один миллион рублей. Самые большие зарплаты в стране получали специализированные дизайнеры в Крыму — в среднем 1,4 миллиона рублей. Помимо этого, чаще всего доходы выше миллиона рублей были у сотрудников холдинговых компаний — в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.