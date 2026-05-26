Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:29, 26 мая 2026Экономика

В России предложили считать среднюю зарплату по-новому

Слуцкий: Среднюю зарплату в РФ нужно считать без учета доходов топ-менеджеров
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Среднюю зарплату в РФ нужно считать без учета доходов топ-менеджеров. Пересмотреть действующую методику и оценивать доходы граждан по-новому предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его слова приводит «Газета.Ru».

Партия предложила исключить из расчетов средней зарплаты руководителей и главных бухгалтеров компаний, чтобы формировать более адекватную картину уровня жизни людей. В пример привели практику вознаграждений топ-менеджменту, которые многократно превышают уровень оплаты труда большинства обычных работников и могут доходить до сотен тысяч долларов в год.

«Каждый раз, видя свежую статистику Росстата о средней зарплате в России, граждане испытывают когнитивный диссонанс: в отчете цифра стоит одна, но таких сумм при получении своей зарплаты они в глаза не видели. Этот парадокс легко объяснить: методика расчета Росстата искажает реальную картину доходов. Цифры не сходятся: служба говорит о средней зарплате в 100 тысяч рублей, но на деле педагог в Саратове получает 48 тысяч "на руки", а учитель физики в Волгограде — лишь 26 тысяч», — пояснил Слуцкий.

Материалы по теме:
«Шопинг ради шопинга уходит в прошлое» В России ждут закат эпохи ТЦ. Почему россияне перестанут тратить деньги в торговых центрах?
«Шопинг ради шопинга уходит в прошлое»В России ждут закат эпохи ТЦ. Почему россияне перестанут тратить деньги в торговых центрах?
18 мая 2026
«Это красный флаг» Релоканты массово возвращаются в Россию и выходят на рынок труда. Какие трудности их ждут?
«Это красный флаг»Релоканты массово возвращаются в Россию и выходят на рынок труда. Какие трудности их ждут?
8 мая 2026

Считать среднюю зарплату нужно по фактическим доходам граждан после вычета налогов и без учета доходов руководящего состава. Такой подход переломит ситуацию, в рамках которой представление об уровне доходов работников приводит к искажению оценки уровня жизни населения и затрудняет принятие эффективных решений со стороны государства.

В феврале этого года в России было насчитано шесть сфер, где средняя зарплата превышает один миллион рублей. Самые большие зарплаты в стране получали специализированные дизайнеры в Крыму — в среднем 1,4 миллиона рублей. Помимо этого, чаще всего доходы выше миллиона рублей были у сотрудников холдинговых компаний — в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Кадыров прорекламировал энергетик и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok