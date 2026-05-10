02:39, 10 мая 2026Экономика

В России назвали сферы с зарплатами выше миллиона рублей

РИАН: В РФ средние зарплаты выше 1 млн рублей фиксируются в шести отраслях
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В феврале этого года в России было насчитано шесть сфер, где средняя зарплата превышает один миллион рублей. Они фиксировались в семи регионах РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, самые большие зарплаты в стране получали специализированные дизайнеры в Крыму — в среднем 1,4 миллиона рублей. Помимо этого, чаще всего доходы выше миллиона рублей были у сотрудников холдинговых компаний — в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.

Выше миллиона рублей получали те, кто работает в строительстве ряда инженерных сооружений в Республике Алтай — 1,3 миллиона рублей, а также в нефтегазе в Санкт-Петербурге — 1,25 миллиона. Если говорить про столицу, то здесь больше миллиона в среднем получали на производствах табачных изделий — 1,1 миллиона и в сфере управления фондами — 1,05 миллиона рублей.

По данным аналитиков, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами, пишет издание.

Ранее эксперт Карина Остроносова рассказала, что просьба о повышении на работе при выгорании — это ловушка. «Когда человек истощен, он подсознательно просит не роста, а спасения. Руководитель это чувствует даже без всякой аналитики и с высокой вероятностью откажет», — пояснила она.

