Богачей начали массово отговаривать от «золотых виз» Трампа

WP: Юристы в США начали массово отговаривать богачей от «золотых виз» Трампа

Юристы начинают массово отговаривать богатых клиентов от участия в визовой программе «золотая карта», которую продвигает американский лидер Дональд Трамп. Дело в том, что она не имеет достаточного правового закрепления, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на опрошенных специалистов.

По их словам, эта программа сталкивается с судебными претензиями и не дает гарантий для ускоренного получения вида на жительство в США.

Иммиграционный адвокат Майкл Уайлдс, в прошлом представлявший Меланию Трамп и ее семью, назвал программу юридически сомнительной. Адвокат Рон Класко, специализирующийся на инвестиционной иммиграции, сравнил «золотую карту» с действующей визой EB-5 — программа не имеет правового статуса, не определены налоговые последствия для ее участников, ее вовсе могут отменить в будущем без гарантий сохранения вида на жительства за ее участниками.

Издание подчеркивает, что еще несколько адвокатов по иммиграции, которые работают с обеспеченными клиентами, отказываются сопровождать заявки по «золотой карте» или рекомендуют рассмотреть запрепленную законом альтернативу — программу EB-5.

В конце 2025 года США запустили проект по выдаче «золотых карт» для состоятельных иностранцев, которые хотят получить гражданство «в рекордно короткие сроки». Помимо взноса в размере одного миллиона долларов, заявителям необходимо оплатить сбор в размере 15 тысяч долларов, который не возвращается даже в случае отказа.