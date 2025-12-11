Реклама

03:50, 11 декабря 2025Мир

США запустили сайт по продаже гражданства за миллион долларов

Трамп заявил, что США запустили проект по выдаче «золотых карт» за $1 млн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

США запустили проект по выдаче «золотых карт» для состоятельных иностранцев, которые хотят получить гражданство «в рекордно короткие сроки». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Прямой путь к гражданству для всех квалифицированных и проверенных людей. ЭТО ТАК ВОЛНУЮЩЕ!», — говорится в сообщении.

Помимо взноса в размере одного миллиона долларов, заявителям необходимо оплатить сбор в размере 15 тысяч долларов, который не возвращается даже в случае отказа.

На сайте проекта также отмечается, что доступна платиновая версия карты за пять миллионов долларов. Ее владельцы смогут провести в США до 270 дней, не облагаясь налогами на доходы за пределами США.

Программу «золотых карт» запустили на фоне того, как администрация Трампа стала выделять значительные ресурсы на депортацию миллионов иммигрантов.

В ноябре Дональд Трамп пообещал приостановить миграцию в США для людей из стран третьего мира. По словам главы США, он отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан Америки и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».

