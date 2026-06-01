18:19, 1 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России заявили о позитивном сигнале в контактах с Украиной

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Возвращение более полутора сотен мирных россиян с территории Украины — позитивный сигнал, но это не поменяет ситуацию в корне, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это происходит постоянно. Наши уполномоченные по правам человека над этим постоянно работают. Мы понимаем, что этот процесс шел, идет и будет идти», — отметил Чепа.

Это, конечно, позитивный сигнал. Но чтобы что-то в корне поменялось — нет

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что с территории Украины вернули более 160 мирных жителей, из них — 16 детей.

Омбудсмен также анонсировала встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Во время нее планируется обсудить все вопросы о сотрудничестве аппаратов уполномоченных, в частности тему возвращения жителей Курской области.

Лантратова рассказала, что удалось воссоединить около 80 семей, разлученных в ходе специальной военной операции (СВО). Омбудсмен уточнила, что большинство из них были вынуждены расстаться на время из-за утери документов и ряда других сложностей.

