В России раскрыли подробности о воссоединении десятков разлученных в ходе СВО семей

Лантратова: Удалось воссоединить около 80 семей, разлученных в ходе СВО

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова раскрыла подробности о воссоединении десятков разлученных в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине семей. По ее данным, удалось провести работу с 80 семьями, передает ТАСС.

В частности, речь идет о семьях с детьми. «Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек, которые были сначала разлучены, а теперь воссоединились со своими родными и близкими», — отметила Лантратова.

Омбудсмен уточнила, что большинство семей были вынуждены расстаться на время из-за утери документов и ряда других сложностей.

Ранее сообщалось, что с территории Украины вернули более 160 жителей Курской области, из них 16 детей. Лантратова также анонсировала встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, где планируется продолжить обсуждение темы возвращения мирных россиян.