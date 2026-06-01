«Радиостанция Судного дня» передала слово «сортотюк»

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словом «сортотюк»

Радиостанция УВБ-76 передала новое странное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая «Радиостанция Судного дня» ожила в 16:04 по московскому времени. В первом и пока единственном сообщении, прозвучавшем в эфире, фигурировало слово «сортотюк». 28 мая на станции прозвучало три слова: «паранойя», «вигвам» и «оттягивание».

Все слова, кроме слова «вигвам» были переданы впервые. «Вигвам» звучал в эфире 15 июня 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.