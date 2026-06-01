17:33, 1 июня 2026

Собчак назвала варварством одну особенность Парижа

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак назвала варварством одну особенность Парижа. Об этом она заявила в интервью с блогером Игорем Синяком, запись их разговора доступна на YouTube.

Когда Собчак и Синяк говорили о том, как блогера ограбили в январе 2026 года, журналистка поинтересовалась, почему в жилых домах в европейской столице отсутствует охрана. «Что за варварство? Уже в Москве в каждом доме всегда 24 на 7 сидит либо охрана, либо хотя бы какая-то тетенька с тревожной кнопкой», — возмутилась ведущая.

Блогер в шутку предложил Собчак задать этот вопрос президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее Синяк рассказал, что после ограбления его жизнь изменилась раз и навсегда. Он признался, что из-за случившегося нанял круглосуточную охрану.

О том, что блогера ограбили, стало известно в январе. Двое темнокожих мужчин ворвались в квартиру Синяка. Один из преступников угрожал хозяину квартиру ножом, другой в это же время выносил из дома ценные вещи.

