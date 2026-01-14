Ограбленный в Париже российский блогер заявил об изменившейся раз и навсегда жизни

Блогер Синяк заявил, что нанял круглосуточную охрану после ограбления в Париже

Российский блогер Игорь Синяк, живущий в Париже, заявил, что после ограбления нанял круглосуточную охрану. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Синяк отметил, что после того, как у него появилась постоянная охрана, он не стал чувствовать себя безопаснее. «Если есть необходимость в охране, значит, мне теперь постоянно угрожает опасность? И эта мысль меня не покидает. Как будто с той ночи ограбления что-то изменилось раз и навсегда. Теперь моя жизнь и мой привычный быт ощущаются совершенно по-другому», — пожаловался блогер.

Синяк признался, что после происшествия он захотел «стать самым незаметным человеком в мире и просто раствориться в толпе».

О том, что Синяка ограбили, стало известно 5 января. Сообщалось, что в квартиру блогера ворвались двое темнокожих мужчин. Один из преступников приставил к горлу хозяина нож, а второй вынес из дома все драгоценности.