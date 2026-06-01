Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

Пушилин: Из-за атак ВСУ на ДНР два человека погибли, еще четыре пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). Жертвами ударов стали два человека, еще четверо пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин в социальной сети «ВКонтакте».

«В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении. Там же пострадала и женщина 1961 года рождения — у нее диагностированы ранения средней степени тяжести.

Второй человек погиб в Старомихайловке — мужчина 1980 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете. По одному пострадавшему зафиксировано в Макеевке, Дебальцево и на автодороге Донецк — Марьинка.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.