Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). Жертвами ударов стали два человека, еще четверо пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин в социальной сети «ВКонтакте».
«В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении. Там же пострадала и женщина 1961 года рождения — у нее диагностированы ранения средней степени тяжести.
Второй человек погиб в Старомихайловке — мужчина 1980 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете. По одному пострадавшему зафиксировано в Макеевке, Дебальцево и на автодороге Донецк — Марьинка.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.