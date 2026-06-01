Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 1 июня 2026Россия

Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

Пушилин: Из-за атак ВСУ на ДНР два человека погибли, еще четыре пострадали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Донецкую Народную Республику (ДНР). Жертвами ударов стали два человека, еще четверо пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин в социальной сети «ВКонтакте».

«В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении. Там же пострадала и женщина 1961 года рождения — у нее диагностированы ранения средней степени тяжести.

Второй человек погиб в Старомихайловке — мужчина 1980 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете. По одному пострадавшему зафиксировано в Макеевке, Дебальцево и на автодороге Донецк — Марьинка.

Ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки ВСУ на Белгородскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    В одной стране высказались о возможной отмене безвизового режима с Россией

    Собянин назвал один из ключевых приоритетов Москвы

    Голая фотосессия Оксаны Самойловой вызвала споры в сети

    Раскрыты имена обвиняемых в атаке на колледж в Старобельске

    Актриса Кошкина рассказала о «шокирующих историях» о гимнастках Авериных

    Польский дипломат вернул врученную Зеленским награду на фоне скандала с Украиной

    В ООН прокомментировали новость о возможном банкротстве фразой про судный день

    Украинские власти навязали солдатам ВСУ онлайн-казино

    Атаки ВСУ на ДНР унесли жизни двух человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok