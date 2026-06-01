Россия
21:44, 1 июня 2026

Один человек пострадал при атаке ВСУ на российский регион

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадал один человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по территории Белгородской области. В результате пострадал один человек, сообщили в региональном оперштабе.

«В Белгородском округе на участке автодороги Бессоновка — Солохи от удара FPV-дрона по машине мужчина получил множественные осколочные ранения головы, туловища и ног», — говорится в сообщении. Уточняется, что его госпитализировали в Белгородскую ЦРБ, где пострадавшему была оказана вся необходимая помощь.

Для продолжения лечения мужчину перенаправят в городскую больницу №2. В результате удара автомобиль получил повреждения.

В оперштабе также рассказали, что украинские дроны нанесли удары по Шебекино — там повреждены грузовой и два легковых автомобиля; по селу Грузское — повреждено сооружение на территории предприятия; по селу Почаево — частично разрушена стена здания, расположенного на территории социального объекта.

Ранее сообщалось, что пожилой мужчина в Курской области упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от дрона ВСУ.

