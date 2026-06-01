Пожилой россиянин упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от дрона ВСУ, об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в Глушковском районе. «Вражеский дрон атаковал жителя поселка Глушково, когда он ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от "птички", в результате упал и сломал голень на левой ноге», — рассказал глава региона.
Хинштейн добавил, что пострадавшего доставят в ЦРБ, при необходимости отправят в Курск.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили больше трех десятков беспилотников на регионы России. Под ударами оказались Крым, а также три приграничных региона страны: Белгородская, Курская и Брянская области.