21:18, 1 июня 2026Россия

Пожилой россиянин упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от дрона ВСУ

Хинштейн: В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 76-летний мужчина

Фото: Globallookpress.com

Пожилой россиянин упал с велосипеда и сломал ногу в попытке скрыться от дрона ВСУ, об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в Глушковском районе. «Вражеский дрон атаковал жителя поселка Глушково, когда он ехал на велосипеде. Мужчина попытался увернуться от "птички", в результате упал и сломал голень на левой ноге», — рассказал глава региона.

Хинштейн добавил, что пострадавшего доставят в ЦРБ, при необходимости отправят в Курск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ выпустили больше трех десятков беспилотников на регионы России. Под ударами оказались Крым, а также три приграничных региона страны: Белгородская, Курская и Брянская области.

