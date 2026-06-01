21:37, 1 июня 2026

Жители Московской области вышли на народный сход и обратились к губернатору

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Жители Рузского муниципального округа обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой не допустить создания карьера между деревней Корчманово и селом Аннино без проведения независимой экологической, гидрологической и транспортной экспертизы. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Московской области».

Жители округа вышли на народный сход и записали коллективное видеообращение с призывом остановить проведение работ до результатов независимой экспертизы.

Они заявляют, что разработка карьера вблизи населенных пунктов может нанести ущерб экологии, уничтожить места обитания редких животных и птиц, негативно повлиять на водосбор Озернинского водохранилища и природные комплексы Рузского района.

Они призывают остановить работы до проведения публичных слушаний и независимых экологической, гидрологической и транспортной экспертиз, а также учесть мнение специалистов и местных жителей.

В прошлом году жители Подмосковья уже неоднократно жаловались на варварское отношение к природоохранным зонам. Так, у деревни Редькино в городском округе Руза началась масштабная вырубка более 400 гектаров реликтового леса с краснокнижными животными для разработки песчаного карьера.

Проведенная в 2021 году экспертиза выявила в лесном массиве более 30 видов редких растений и животных, однако последующая проверка неожиданно показала их полное «исчезновение». Это вызвало серьезные вопросы у местных жителей, которые считают такие выводы крайне сомнительными.

Выступающие против вырубки леса граждане обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно остановить уничтожение леса и придать этой территории охранный статус, включив ее в состав заповедника.

