Жители Подмосковья обвинили местные власти в варварском отношении к природоохранным зонам

МК: У Редькино началась масштабная вырубка реликтового леса

Жители сразу нескольких городских округов в Подмосковье обвинили местные власти в варварском отношении к природоохранным зонам. На ситуацию обратил внимание «Московский комсомолец».

Так, у деревни Редькино в городском округе Руза началась масштабная вырубка более 400 гектаров реликтового леса для разработки песчаного карьера. По словам местных жителей, в этом лесном массиве обитает много зверей, в том числе краснокнижных видов. Чтобы не допустить его уничтожения, жители Редькино и еще 11 деревень Рузского округа на протяжении последних пяти лет писали во все инстанции, однако власти все равно выдали разрешение на добычу песка.

От добычи песка страдают и жители деревень Бутырки, Доршево и садового товарищества «Мадиец» в Клинском городском округе — люди жалуются на шум из-за круглосуточной работы тяжелой техники и разбитые гружеными большегрузами дороги. Обращения в местную администрацию и правоохранительные органы им не помогают.

Еще один карьер для добычи песка был сделан у деревни Жуково Раменского горокруга. По словам местных жителей, пока он функционировал, было ощущение жизни на стройке — от шума и пыли не спасали даже закрытые окна. Однако из-за небольших запасов песка его добыча здесь прекратилась, а на месте карьера образовался водоем, где стали отдыхать люди со всей округи. Вскоре выяснилось, что пруд собираются рекультивировать, завалив его строительными отходами. Это, по словам местных жителей, лишит ближайшие населенные пункты питьевой воды в колодцах и скважинах.

«Если мы лишимся питьевой воды, дачу придется продавать за бесценок. А как быть тем, кто продал в городе квартиру и построил здесь дом?» — сокрушаются люди, отмечаю, что чиновники и слушать их не хотят.

Аналогичная ситуация сложилась и в Богородском городском округе у Старой Купавны. Там владелец карьера с разрешения местных властей и областного Министерства экологии также решил его рекультивировать, что вызвало обеспокоенность местных жителей, так как это скажется на качестве воды в их колодцах и скважинах.

В связи с происходящим журналисты призвали вмешаться в ситуацию федеральные власти, а Генеральную прокуратуру РФ проверить законность выделения участков под добычу песка в природоохранных зонах региона.