09:02, 1 июня 2026Бывший СССР

ВСУ начали формировать заградотряды из артиллеристов

РИА Новости: ВСУ формируют заградотряды из артиллеристов в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) формирует заградительные отряды из числа бывших заключенных. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Как отметили силовики, заградотряды действуют на отдельных участках фронта в Харьковской области.

«Командование артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в Харьковской области, активно формирует отдельные расчеты из числа бывших заключенных для ведения заградительного огня», — рассказал собеседник агентства.

Ранее силовики сообщили, что украинские заградотряды открывают огонь при любой попытке своих сослуживцев покинуть позицию. Как утверждается, в заградотряды набирают военных из националистических подразделений, являющихся более идейными и подготовленными в сравнении с простыми мобилизованными.

