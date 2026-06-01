Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

Федерация шахмат России требует отстранить президента УШФ за призывы к ударам по россиянам

Федерация шахмат России (ФШР) потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к ударам по российским городам. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Камышин в интервью, публичных заявлениях и в сообщениях в соцсетях позволял себе призывы к военным действиям, ведущим к ударам по мирным россиянам. ФШР настаивает, что Камышин своими словами и действиями нарушает кодекс и устав Международной шахматной федерации (FIDE).

В организации подчеркнули, что рассчитывают на отстранение Камышина от деятельности, связанной с шахматами, на максимально долгий срок. «Действия и открытая поддержка "убийства русских" (если не сказать "геноцида") со стороны Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматы», — говорится в заявлении ФШР.

Ранее, во время церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике, украинскую спортсменку Софию Краинскую застали за необычными действиями. Серебряная медалистка соревнований во время гимна России надела наушники и закрыла глаза руками.