В ЕС задумались об исключении украинских мужчин из программы убежища

Euractiv: ЕС обсуждает исключение мужчин из программы защиты украинцев

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из будущего продления директивы о временной защите. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на внутренний документ Совета ЕС.

Схема была активирована после начала российской специальной военной операции и позволяет украинцам жить и работать в Европе без прохождения процедуры убежища. В настоящее время программа действует до марта 2027 года.

По данным издания, среди обсуждаемых вариантов — сужение сферы действия директивы. Речь идет об исключении мужчин призывного возраста или лиц, покинувших Украину с нарушением законодательства. Любые ограничения будут применяться только к новым заявителям.

В документе указано, что некоторые правительства выразили обеспокоенность ростом доли недавно прибывших мужчин призывного возраста. Изменения предлагается вносить также «в интересах Украины» для поддержки ее сопротивления и восстановления.

Будущее директивы обсудят министры по миграции на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел. Комиссия пока не сообщила, будет ли предлагать очередное продление.

По состоянию на март 2026 года временную защиту в ЕС получили 4,33 миллиона украинцев. Больше всего из них проживает в Германии, Польше и Чехии. Среди всех получателей статуса взрослые мужчины составили 26,6 процента.

Ранее издание The European Conservative (TEC) обратило внимание, что Европейские страны начали понимать невыгодность содержания украинских беженцев. Как отмечает издание, сейчас в Европе стремительно сокращается поддержка украинских беженцев.

В качестве примера приводятся Германия, которая существенно уменьшила выплаты, Польша, решившая обязать приезжих трудоустраиваться, а также Ирландия, начавшая предлагать вознаграждение украинцам за возвращение на родину.

По мнению TEC, одной из причин стал экономический кризис в Евросоюзе (ЕС), негативно повлиявший на рынок труда и стоимость жизни. На фоне этого миллиардные расходы на беженцев становится труднее оправдать, поясняет издание.