15:25, 1 июня 2026Россия

В России объяснили стратегию ВСУ с резким снижением атак дронов

Изменение интенсивности ударов по России связали с накоплением ресурсов ВСУ
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) после атак сотен дронов на российские регионы стали накапливать ресурсы. Стратегию украинских военнослужащих объяснили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Вновь подтверждается схема работы противника: после удара в несколько сотен БПЛА идет резкое снижение числа задействуемых беспилотников. ВСУ накапливают ресурсы для проведения массированных атак», — пишут авторы канала.

По их информации, украинские войска, несмотря на переход к накоплению ресурсов, продолжают бить по логистическим маршрутам Новороссии.

Об изменении интенсивности ударов ВСУ по России авторы канала писали 25 мая. Тогда они выделили, что ВСУ практически не атакуют глубокие тылы, а все удары сконцентрированы на приграничье.

В ночь на 1 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России более 70 украинских дронов. В Минобороны РФ уточнили, что под массированной атакой оказались восемь субъектов, в том числе Ростовская область и Республика Крым. До этого, в ночь на 20 мая, российские военные уничтожили почти в четыре раза больше беспилотников — 273 штуки.

