Объем вредных выбросов в России рекордно снизился

FinExpertiza: Объем вредных выбросов в России снизился до семилетнего мимнимума

По итогам 2025 года объем вредных выбросов в России сократился до рекордно низкого за последние семь лет показателя. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ — на четыре процента, или 881,6 тысячи тонн меньше, чем в 2024 году. Наиболее заметно суммарные выбросы сократились в Ингушетии (минус 60,6 процента), Чечне (минус 57,9 процента) и Кировской области (минус 36,4 процента), а сильнее всего выросли в Кабардино-Балкарии (плюс 156,1 процента), Тыве (плюс 98,2 процента) и Дагестане (плюс 94,3 процента).

Предприятия сократили выбросы на 2,9 процента, до 16,59 миллиона тонн, а транспорт — на 7,8 процента, до 4,46 миллиона тонн. Выбросы железнодорожного транспорта также снизились — на 3,1 процента, до 138,9 тысячи тонн. Как выбросы предприятий, так и транспортные выхлопы опустились до минимальных значений за последние семь лет. При этом большая часть выбросов (78 процентов) по-прежнему приходится на предприятия.

