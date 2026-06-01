16:10, 1 июня 2026

Объем вредных выбросов в России рекордно снизился

Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года объем вредных выбросов в России сократился до рекордно низкого за последние семь лет показателя. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 миллиона тонн загрязняющих веществ — на четыре процента, или 881,6 тысячи тонн меньше, чем в 2024 году. Наиболее заметно суммарные выбросы сократились в Ингушетии (минус 60,6 процента), Чечне (минус 57,9 процента) и Кировской области (минус 36,4 процента), а сильнее всего выросли в Кабардино-Балкарии (плюс 156,1 процента), Тыве (плюс 98,2 процента) и Дагестане (плюс 94,3 процента).

Предприятия сократили выбросы на 2,9 процента, до 16,59 миллиона тонн, а транспорт — на 7,8 процента, до 4,46 миллиона тонн. Выбросы железнодорожного транспорта также снизились — на 3,1 процента, до 138,9 тысячи тонн. Как выбросы предприятий, так и транспортные выхлопы опустились до минимальных значений за последние семь лет. При этом большая часть выбросов (78 процентов) по-прежнему приходится на предприятия.

Ранее сообщалось, что российская компания загрязнила почву под Ульяновском опасными отходами и причинила многомиллионный ущерб природе. Сумма ущерба составила не менее 350 миллионов рублей.

