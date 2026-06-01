Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала Transfermarkt, цена на Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Таким образом, в рейтинге самых дорогих россиян он обогнал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, который стоит 25 миллионов евро.

30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым второй раз подряд стал лучшей командой Европы.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 12 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.