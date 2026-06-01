Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данным портала Transfermarkt, цена на Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. Таким образом, в рейтинге самых дорогих россиян он обогнал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, который стоит 25 миллионов евро.
30 мая ПСЖ обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. ПСЖ вместе с Матвеем Сафоновым второй раз подряд стал лучшей командой Европы.
Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 27 матчей, в которых пропустил 28 голов. В 12 встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.