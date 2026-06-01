Землетрясение произошло в Японии

18:07, 1 июня 2026

EMSC: Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Японии
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: samoila ionut / Shutterstock / Fotodom

Землетрясение произошло недалеко от побережья острова Хонсю в Японии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 1 июня, в 22:30 по местному времени (16:30 мск). Их магнитуда достигала 4,6 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 91 километре к юго-востоку от портового города Мияко в префектуре Иватэ и в 156 километрах восточнее города Мориока. Очаг залегал на глубине 33 километров. О пострадавших и разрушениях информация не уточняется.

Ранее мощное землетрясение произошло у берегов Чили. Подземные толчки зафиксировали в 24 километрах к северу от города Винья-дель-Мар, в 3,2 километра от побережья страны. По своей магнитуде землетрясение достигло отметки 6,0 — сейсмическое явление такой силы ученые оценивают как разрушительное.

