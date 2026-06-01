Боевой воздушный змей погубил годовалого ребенка

В Бразилии боевой воздушный змей перерезал горло годовалому мальчику

В Бразилии покрытая стеклянной крошкой стропа воздушного змея ударила по горлу годовалого мальчика и погубила его. Об этом сообщает Need To Know.

Трагическое происшествие случилось 27 мая в городе Контажен, штат Минас-Жерайс. Стропа воздушного змея зацепилась за ехавший по дороге мотоцикл, а затем ударила по горлу Рави Оливейру Диаса, которого сестра катала на трехколесном велосипеде на тротуаре.

Мальчика сразу же доставили в реанимацию. Врачи 20 минут боролись за его жизнь, но оказались бессильны, так как порез был слишком глубоким. Вскоре полиция задержала 19-летнего юношу, который признался в запуске так называемого боевого воздушного змея.

Бои воздушных змеев — популярное молодежное развлечение в Бразилии. Стропы, держащие змеев, осыпают стеклянной крошкой, а потом соревнующиеся пытаются перерезать стропу змея противника. При этом запуск таких змеев запрещен. По данным бразильской ассоциации мотоциклистов, это развлечение приводит как минимум к сотне аварий в год.

В 2023 году сообщалось, что в Индии воздушные змеи погубили шесть человек во время фестиваля. Среди них было трое маленьких детей.