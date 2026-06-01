Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

Путин назвал удар ВСУ по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской народной республике (ЛНР) был «кровавым преступлением украинской хунты». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Стоит вопрос о том, как оказывается помощь и поддержка родственников погибших и пострадавших от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске», — отметил российский лидер.

Путин выразил соболезнования всем семьям, столкнувшимся с трагедией в Старобельске. Он поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой из них.

22 мая ВСУ нанесли удар по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В здании в тот момент находились 86 подростков. Атака унесла жизни 21 человека.