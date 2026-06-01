Билеты на первый бой Макгрегора после возвращения в UFC раскупили за 240 секунд

21:19, 1 июня 2026

Билеты на первый бой Конора Макгрегора после возвращения в UFC раскупили за 240 секунд
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Болельщики раскупили все билеты на первый поединок ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора после возвращения в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом сообщает AS.

Ирландец проведет поединок 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Соперником Макгрегора станет американец Макс Холлоуэй. Все билеты были проданы за 240 секунд с момента старта продаж.

Купить билет на первый ряд можно было за 43 тысячи долларов. Самые дешевые билеты на верхнем ярусе стадиона стоили от 600 долларов. Уточняется, что сейчас билеты в большом количестве продают перекупщики. У них цены стартуют от 1500 долларов.

Макгрегор не дрался с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье техническим нокаутом. В том поединке ирландец получил перелом ноги и после этого не выступал.

