21:56, 1 июня 2026Мир

Французский политик обвинил Евросоюз в желании продолжать конфликт на Украине

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Евросоюз получает выгоду с украинского конфликта, поэтому руководство объединения не хочет, чтобы он заканчивался. На это указал французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя публикацию Euractiv о планах ЕС отменить временную защиту для мужчин призывного возраста с Украины.

«Они помогают [президенту Украины] Владимиру Зеленскому и его боевикам торговать смертью. Когда украинцев не останется, они придут за нашими сыновьями», — сказал Филиппо. Он подчеркнул, что пока украинский конфликт продолжается, Евросоюз может продвигать идею «европейской армии».

В связи с этим политик призвал прекратить любую поддержку Украины и не выделять ей вооружение или деньги.

Ранее стало известно, что в Брюсселе не восприняли всерьез требование украинского лидера Владимира Зеленского принять Украину в ЕС в 2027 году.

