Украинскую компанию обвинили в «придании вкуса российской армии» знаменитой газировке

Украинский бренд газировки «Живчик» оказался в центре скандала после ребрендинга. Компанию обвинили в «придании вкуса российской армии» знаменитому напитку, передает «Страна.ua».

Онлайн-каталог шрифтов Rentafont обвинил компанию-производителя «Живчика» в использовании русского шрифта Road Radio, которым также напечатаны этикетки на сухпайках российской армии.

«Легендарному украинскому напитку придали вкус российской армии», — заявили в Rentafont. Там отметили, что шрифт разработала дизайнер из Уфы Елена Ковальски, известная как Glen Jan.

Производитель заявил, что в процессе работы над дизайном был использован шрифт, официально приобретенный через международный ресурс, однако пообещал провести повторный ребрендинг.

