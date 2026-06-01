Бывший СССР
22:52, 1 июня 2026

Украинскую компанию обвинили в «придании вкуса российской армии» знаменитой газировке

Украинский бренд газировки «Живчик» оказался в центре скандала после ребрендинга
Марина Совина (ночной редактор)

Украинский бренд газировки «Живчик» оказался в центре скандала после ребрендинга. Компанию обвинили в «придании вкуса российской армии» знаменитому напитку, передает «Страна.ua».

Онлайн-каталог шрифтов Rentafont обвинил компанию-производителя «Живчика» в использовании русского шрифта Road Radio, которым также напечатаны этикетки на сухпайках российской армии.

«Легендарному украинскому напитку придали вкус российской армии», — заявили в Rentafont. Там отметили, что шрифт разработала дизайнер из Уфы Елена Ковальски, известная как Glen Jan.

Производитель заявил, что в процессе работы над дизайном был использован шрифт, официально приобретенный через международный ресурс, однако пообещал провести повторный ребрендинг.

Ранее Украина оказалась в центре скандала из-за решения президента Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.

