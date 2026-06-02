00:47, 2 июня 2026

Суд оштрафовал первого зампреда Духовного управления мусульман России

Марина Совина (ночной редактор)

Первого зампреда Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова оштрафовали на 150 тысяч рублей, об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там пояснили, что в рабочем кабинете Мухетдинова висят картины, которые содержат исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси. Эксперты Московского государственного лингвистического университета пришли к выводу, что такие картины могут способствовать негативному отношению к группам лиц, объединенным по национальной или религиозной принадлежности.

В суде уточнили, что первый зампред ДУМ, являясь публичным лицом, не предпринял мер, направленных на устранение нарушения, поэтому был оштрафован на 150 тысяч рублей.

В феврале прошлого года Мухетдинов заявил, что картина с поверженными в битве на реке Калка русскими воинами посвящена общей трагедии русских и татар. Он объяснил, что на картине предки его народа изображены не в рядах ордынцев, а под их щитами, «ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика».

