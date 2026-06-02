Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:01, 2 июня 2026Бывший СССР

В Раде заявили о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину

Дубинский: Когда Украине поставят истребители Gripen, погибнут еще 100 тысяч солдат ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

К моменту, когда Украине поставят шведские истребители Gripen, в конфликте погибнут и получат тяжелые ранения еще как минимум 100 тысяч бойцов Вооруженных сил республики (ВСУ). Такой прогноз сделал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский при условии, что боевые действия продлятся еще десять месяцев.

«Через десять месяцев, когда Украина якобы получит от Швеции истребители Gripen (F16 из Бельгии едут и не доедут больше двух лет) — погибнут и будут тяжело ранены еще как минимум 100 тысяч украинских солдат. Где будет линия фронта в этом момент — никто не знает», — написал украинский нардеп.

Дубинский сделал вывод, что новости о поставках военной помощи Киеву — это очередной «пиар на крови», поскольку Украина будет использовать эту информацию для продолжения конфликта вместо того, чтобы сделать необходимые для его завершения шаги.

Ранее в США обрадовались скорому получению Украиной «лучшего истребителя» против России. Там напомнили, что шведские JAS 39 Gripen были разработаны во время холодной войны специально для противостояния с «советской угрозой». В РФ же их назвали технокой прошлого столетия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы

    55-летняя телеведущая вызвала споры в сети из-за фигуры в прозрачном топе

    Опознанный как мастер по ресницам сотрудник ТЦК сменил пол

    В Германии назвали возвращением к варварству разворот Берлина к русофобии

    Иран атаковал принадлежащее США и Израилю судно

    В Раде заявили о бесполезности поставок шведских истребителей на Украину

    Уролог рассказал о пациенте с жалобой на исчезновение пениса

    В США призвали установить хорошие отношения с Россией

    Трамп оценил сроки достижения сделки с Ираном

    Россия отреагировала на задержание французскими военными танкера Tagor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok