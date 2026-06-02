02:03, 2 июня 2026

Путин объявил о «новом качестве» конфликта с Украиной. Россия начинает новую массированную атаку — в небе Ту-160 и Ту-95

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах поддержки пострадавших в результате теракта в Старобельске обвинил Киев в том, что он решил придать украинскому конфликту новое качество.

Киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну, что ж, это их выбор

Владимир Путин, президент России

После этого российский лидер анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе РФ на удар по Старобельску.

24 мая российские военные нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за Старобельск. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

Российские войска начали массированную атаку по Украине

После вечернего совещания Путина российские войска начали массированную атаку по Украине. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Кроме того, якобы зафиксирован взлет одного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с авиабазы в Амурской области.

Враг ожидает ракеты в воздушном пространстве Украины ближе к 01:45 — 02:00

Военкоры Русской Весны

RusVesna уточняет, что на Украине объявлена повышенная угроза применения гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Около часа ночи стало известно, что первые «Калибры» заходят через Запорожскую область курсом на Днепр. Кроме того, в воздушном пространстве Украины фиксировалось около 60 БПЛА, сообщал Telegram-канал Insider UA.

Зеленский предупредил о возможном массированном ударе

1 июня президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны ближайшей ночью.

Предупреждения разведок о российских ударах остаются в силе. Возможен массированный удар

Владимир Зеленский, президент Украины

Он призвал население реагировать на воздушные тревоги и обязательно спускаться в укрытия.
По данным мониторинговых ресурсов, уже фиксируются массовые пуски беспилотников как минимум с шести направлений, возможно появление до 700-800 аппаратов в воздушном пространстве республики.

Двумя днями ранее Зеленский уже заявлял, что Россия готовит скорый массированный удар по Украине. Он сообщил, что противовоздушная оборона (ПВО) находится в полной боевой готовности, «насколько возможно, учитывая поставки».

Как сообщила немецкая газета Berliner Zeitung, на Украине растет беспокойство по поводу российских ударов.

