Стало известно о начале массированной атаки на Украину

RusVesna: ВС России начали массированную атаку на Украину

Вооруженные силы (ВС) России начали массированную атаку на Украину. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы противника.

По его данным, российский флот уже выпустил крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Кроме того, якобы зафиксирован взлет одного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с авиабазы в Амурской области. «Враг ожидает ракеты в воздушном пространстве Украины ближе к 01:45 — 02:00», — говорится в сообщении.

RusVesna уточняет, что на Украине объявлена повышенная угроза применения гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном массированном ударе по территории страны ближайшей ночью. По данным мониторинговых ресурсов, уже фиксируются массовые пуски беспилотников как минимум с шести направлений, возможно появление до 700-800 аппаратов в воздушном пространстве республики.