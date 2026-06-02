Кнайсль заявила, что ЕС нужно меньше идеологии и больше здравого смысла

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что Евросоюзу (ЕС) не нужен специальный представитель для переговоров с Россией. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее мнению, для участия в диалоге странам ЕС следует отказаться от излишней идеологизации и руководствоваться прежде всего прагматичным и здравым подходом. «Во многих областях требуется меньше идеологии и больше здравого смысла», — подчеркнула она.

Кнайсль заявила, что основные принципы дипломатии остаются неизменными на протяжении веков и включают представительство государства, информирование принимающей страны и ведение переговоров. Она также отметила, что присутствие посла Франции на инаугурации российского президента Владимира Путина в 2024 году на фоне бойкота со стороны большинства стран ЕС, по ее мнению, противоречит базовым дипломатическим практикам.

Ранее Кнайсль призвала каждую страну Европейского союза возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который будет говорить от имени всего политического объединения.