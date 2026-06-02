Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:34, 2 июня 2026Мир

В Австрии призвали Европу к здравому смыслу

Кнайсль заявила, что ЕС нужно меньше идеологии и больше здравого смысла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что Евросоюзу (ЕС) не нужен специальный представитель для переговоров с Россией. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По ее мнению, для участия в диалоге странам ЕС следует отказаться от излишней идеологизации и руководствоваться прежде всего прагматичным и здравым подходом. «Во многих областях требуется меньше идеологии и больше здравого смысла», — подчеркнула она.

Кнайсль заявила, что основные принципы дипломатии остаются неизменными на протяжении веков и включают представительство государства, информирование принимающей страны и ведение переговоров. Она также отметила, что присутствие посла Франции на инаугурации российского президента Владимира Путина в 2024 году на фоне бойкота со стороны большинства стран ЕС, по ее мнению, противоречит базовым дипломатическим практикам.

Ранее Кнайсль призвала каждую страну Европейского союза возобновить нормальный диалог с Россией, а не выбирать переговорщика, который будет говорить от имени всего политического объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Крымом сработали системы ПВО

    В Китае призвали к скорейшему разрешению конфликта на Украине политическим путем

    В Австрии призвали Европу к здравому смыслу

    Небензя в СБ ООН показал фото убитых при теракте ВСУ в Старобельске

    Женщина объяснила любовь к мужчинам с маленькими пенисами

    В Китае заметили новый танк с необитаемой башней

    Мошенники начали обманывать россиян с помощью плановых отключений горячей воды

    Стало известно о начале массированной атаки на Украину

    Раскрыты сроки наступления 30-градусной жары в Москве

    В российском регионе мужчина погиб из-за атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok