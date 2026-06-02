Россиянам раскрыли количество шестидневных рабочих недель в следующем году

02:21, 2 июня 2026

Доцент Рогалева: В 2027 году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя
Марина Совина (ночной редактор)

В следующем году россиян ждет только одна шестидневная рабочая неделя, их количество раскрыла доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева в беседе с РИА Новости.

«Согласно проекту производственного календаря, всего в 2027 году будет одна шестидневная рабочая неделя. С 15 по 20 февраля, суббота рабочая», — отметила эксперт.

Рабочая суббота будет из-за переноса выходного дня на понедельник, 22 февраля. Таким образом, отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля. В 2026 году шестидневных рабочих недель не будет.

Рогалева напомнила, что официально производственный календарь на следующий год еще не утвержден правительством России, график можно понять из его проекта.

Ранее россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в июне. Сокращенная рабочая неделя для граждан РФ начнется перед празднованием Дня России.

